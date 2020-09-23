شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن أول صورة للمتحوث قاتل ”شقيقته” بسبب العشاء في محافظة إب ومطالبات بإعدامه "شاهد" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اول صوره لقاتل شقيقته في محافظة إب.

وطالب الناشطون بإعدام القاتل في اسرع وقت نتيجه لجرمه الشنيع بقتل اخته بمنزلهما بمحافظة إب وسط اليمن ، بعد شجار بين الاثنين بسبب وجبه العشاء.

حيث ذكرت المصادر أن شاباً متحوثا يدعى يحيى عايض من أبناء مديرية المخادر بمحافظة اب وصل من خارج المنزل في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، وطلب تحضير وتقديم وجبة العشاء من قبل اخته، التي ردت عليه وهي نائمه : " خلي زوجتك تصلح لك عشاء" مما تسبب بشجار بين الاثنين فقام الرجل ب إطلاق الرصاص الحي على شقيقته انتهى بمقتلها.

واكدت المصادر بأن القاتل لم يكتفي بقتل أخته فقط بل قام بدفنها بنفسه وبثيابها ولم يدع مجالا لأحد ان يقترب وقت الدفن.

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وحاول بعض الأهالي والمواطنين الاقتراب فقام مرتكب الجريمة ب إطلاق النار عليهم

وتزايدت جرائم القتل وغيرها من الجرائم والانتهاكات بشكل غير مسبوق منذ سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة إب.