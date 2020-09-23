شكرا لبحثكم عن خبر مصرع عناصر حوثيين في كمين محكم شرق صنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، في كمين محكم لقوات الجيش اليمني في مديرية نهم شرق محافظة صنعاء.
ووفقاً لموقع 26 سبتمبر التابع للجيش الوطني، استدرجت قوات الجيش مجموعة من عناصر الميليشيا إلى أحد المواقع في جبهة صلب، قبل أن تباغتها بهجوم عنيف، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.
كما استهدفت مدفعية الجيش صباح أمس، مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع عناصر حوثيين في كمين محكم شرق صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.