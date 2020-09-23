شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق لـ ”حميد الأحمر” على نقل شركة سبأفون من صنعاء إلى عدن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال الشيخ حميد الأحمر، رئيس مجلس إدارة شركة سبأفون للإتصالات، إنه تم فصل الشبكة في المناطق المحررة عن سيطرة الأنقلابيين في صنعاء.

وأضاف في منشور له على الفيسبوك، "لقد كانت سبأفون اول شبكة هاتف سيار في اليمن وكانت الرائدة والقائدة لقطاع الاتصالات وأوصلت خدمة الاتصال لربوع اليمن الحبيب قبل غيرها وهاهي اليوم تحقق سبقا آخرا بتحرير الاتصالات في المناطق المحررة كخطوة بإذن الله في اتجاه تحرير كامل قطاع الاتصالات من الايادي العابثة للمليشيات الانقلابية".

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وتابع قائلا: "أملٌ يتجدد بقرب تحرير كامل ارض اليمن الطاهرة بإذن الله ورفد ثبات ارض العزة والكرامة مأرب الخير وغيرها من جبهات الشرف والرجولة".

ووجه الأحمر رسالة شكر لفريق سبأفون على جهودهم الجبارة خلال الاشهر الماضية وللقيادة السياسية على مساندتها وتشجيعها وتسهيلها، وللمهندس لطفي باشريف وزير الاتصالات وكوادر وزارة الاتصالات في المناطق المحررة على تعاونهم و جهودهم.

واختتم بقوله: "بفضل الله ولأول مره منذ الانقلاب المشئوم اصبح بمقدور ابناء اليمن في معظم المناطق المحررة التواصل بأمان في إطار شبكتهم الوطنية شبكة سبأفون وعما قريب بإذن الله وبمساندة وزارة الاتصالات ستقدم سبأفون كافة خدمات الاتصال والتواصل بأحدث التقنيات".

وأمس الإثنين، أعلنت شركة سبأفون تدشين خدماتها الأمنة للإتصالات بالهاتف النقال في المناطق المحررة عبر شبكة إتصالات مستقلة عن سيطرة وتحكم الميليشيات الإنقلابية الحوثية في صنعاء.

وأضافت سبأفون بانها سوف تسهل إنطلاقتها بالخدمات الأساسية مع إستمرار طاقمها في الأعمال الحثيثة مع وزارة الإتصالات لإستكمال تشغيل بقية الخدمات وصولاً إلى تقنية الجيل الرابع والخامس.