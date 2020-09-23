شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن السلاح الفتاك الذي استخدمته مليشيا الحوثي في حربها مع ”صالح” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادرمطلعة، عن السلاح الفتاك الذي استخدمته مليشيا الحوثي الإنقلابية، في المواجهات التي اندلعت بين الجماعة وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح بصنعاء في أواخر 2017.

وبحسب المصادر، فإن المليشيات الحوثية، استخدمت في المواجهات ضد قوات الرئيس السابق "صالح، دبابات روسية حديثة.

وقال عبدالسلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث، إن هذه الدبابات لم تخرج للعمل الا مرتين، مرة لاسقاط الفرقة في يوم 21 سبتمبر 2014 والمرة الأخرى في 4 ديسمبر 2017، عندما قتلت المليشيات "صالح".

وأضاف في منشور له على الفيسبوك: أن "كل الأسلحة النوعية التي كانت تحت قوات صالح سواء الحرس الجمهوري أو مكافحة الارهاب أو القوات الخاصة أهداها صالح للإمامة انتقاما من الجمهورية".

وسيطر الحوثيون على صنعاء في 21 سبتمبر 2014 بمساعدة من قوات الحرس الجمهوري الموالية لعلي عبد الله صالح، وهاجم الحوثيين منزل الرئيس هادي في 19 يناير 2015 بعد اشتباكات مع الحرس الرئاسي، وحاصروا القصر الجمهوري الذي يقيم فيه رئيس الوزراء، وأقتحموا معسكرات للجيش ومجمع دار الرئاسة، ومعسكرات الصواريخ الموالية لصالح التي سلمت لهم دون مقاومة.

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وإنهار التحالف بين صالح والحوثي في أواخر عام 2017 ، واندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين في صنعاء في 28 نوفمبر واستمرت حتى الرابع من ديسمبر، وأعلن صالح الانشقاق عن الحوثي في بيان متلفز في 2 ديسمبر، داعيا أنصاره لاستعادة البلاد من المليشيات.

وفي 4 ديسمبر 2017 ، أعلنت مليشيا الحوثي مقتل الرئيس صالح، ولم تفصح عن المكن الذي قتل فيه، غير أن مصدر مقربة من صالح قالت إنه قتل في منزله بقذيفة حوثية.