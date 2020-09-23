شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعترف بمصرع قيادي عسكري رفيع (الأسم وصورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعترفت مليشيا الحوثي الانقلابية، الاثنين، بمصرع أحد قياداتها العسكرية البارزة، دون أن يشيرواإلى مكان وزمان مصرعه.

وذكرت مصادر إعلامية حوثية، أن القيادي الميداني الرائد "عبدالسلام محمد العياني" المكنى "أبو طه"، قتل في معركة النفس الطويل، دون تفاصيل.

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وكان القيادي الحوثي أبو طه العياني، قد قاد الحملة العسكرية التابعة للمليشيا، والتي شنت الحرب الأخيرة على قبيلة الزوب بمديرية القريشية في قيفة بمحافظة البيضاء.