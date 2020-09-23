شكرا لبحثكم عن خبر 7 أحداث بارزة لن ينسها الشعب اليمني عشية سقوط صنعاء بيد الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون وإعلاميون يمنيون على مواقع التواصل الإجتماعي، عدة نقاط وأحدث صادمة عاشها الشعب اليمني، عشية سقوط العاصمة صنعاء بيد مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية على العاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر2014، بعد اقتحام مقر الفرقة الأولى مدرع التي كان يقودها علي محسن الأحمر ومقر جامعة الإيمان المجاور لها، والسيطرة على مؤسسات أمنية ومعسكرات ووزارات حكومية ومنشآت هامة في وسط العاصمة دون مقاومة من الأمن والجيش.

Advertisements

وفي السياق، ذكر الكاتب اليمني، مروان الغفوري، عدة أحداث بارزة عاشها الشعب اليمني عشية سقوط صنعاء بيد المليشيات الحوثية، ولا يمكن نسيانها.

وكتب الغفوري في منشور له على الفيس بوك: في مثل هذا اليوم، قبل ستة أعوام حدث ما يلي: ( 1. نشر صالح صورة مبتسمة له على صفحته الرسمية. 2. زفّ بعض موظفي الرئاسة بشرى إلى الشعب تقول إن ما حدث أنهى عهوداً من الظلام والفوضى [لسّه في الرئاسة، ولا يزالون يزفون البشرى تلو الأخرى]. 3. أصدرت القوات المسلحة بيانا عظيماً قالت فيه إن تلك المعركة لا تعنيها.4. أعلن الحرس الجمهوري حياده. 5. أعلنت وزارة الداخلية في بيان تاريخي أن الحوثيين إخوان الشرطة 6. اختار الحزب الاشتراكي "الطريق الموضوعي الثالث".7. كتب قادة جنوبيون [لا يزالون قادة، ولسه جنوبيين] يبشرون الشعب بانتصار الثورة [راجعوا تلك الأيام وتلك الصفحات]).

وتمكنت المليشيات من السيطرة على صنعاء، بالتعاون والتنسيق مع قيادات عسكرية وسياسية من النظام السابق، التابع لـ الرئيس علي عبدالله صالح، وبتواطؤ كبير من قبل الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس هادي.