شكرا لبحثكم عن خبر [الاربعاء 23 سبتمبر 2020م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم الاربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020م كالتالي :

رقم الرحله : 506.

خط الرحله :

عدن - جده. الاقلاع : 0600 صباحا. الوصول: 0800 صباحا.

رقم الرحله : 507.

خط الرحله :

جده - عدن. الاقلاع : 0930 صباحا.

(توقيت جده). Advertisements الوصول: 1130 ظهرا.

رقم الرحله : 608.

خط الرحله :

عدن - القاهره. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول: 1030 صباحا. رقم الرحله : 609.

خط الرحله :

القاهره - عدن. الاقلاع : 1130 ظهرا.

(توقيت القاهره).

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