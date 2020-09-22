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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الثقافة تنعي الفنان الكبير عمر باوزير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
نعت وزارة الثقافة الفنان الكبير عمر باوزير الذي وافاه الاجل اليوم في مصر بعد حياة حافلة بالعطاء الفني والموسيقي الكبير.
والفقيد من مواليد سنة 1959م في غيل باوزير، وبدأ مشواره الفني في حضرموت وذاع صيته كأحد الفنانين المتأثرين بعملاق الفن اليمني الكبير أبو بكر سالم، ليتوجه بعد ذلك إلى الإمارات وهناك ذاع صيته كأحد الفنانين الموهبين في مجال الأغنية اليمنية بشكل عام والحضرمية بشكل خاص.
وعقب الوحدة اليمنية استقر في العاصمة صنعاء، قبل أن يستقر في السنوات الأخيرة في العاصمة المصرية القاهرة حيث وافته المنية.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
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