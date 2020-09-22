أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020 وهي كالتالي :

بالفيديو.. البحسني: محلية حضرموت ستضطر لتوقيف تصدير النفط https://www.elyamnelaraby.com/502524/ سلسلة انتهاكات حوثية في غضون ساعات بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/502536 المكلا تحتضن لقاءً موسعاً للقيادات السياسية والتنفيذية والعسكرية والأمنية والقبلية من حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/502544/ تعز..الأمن يوقف متورطين باقتحام منزل الدكتور الجنيد ويحيلهم للتحقيق https://www.elyamnelaraby.com/502545/ ضالع النصر.. القوات الجنوبية تهزم المليشيات وتتقدم باتجاه إب وتعز https://www.elyamnelaraby.com/502549/ المليشيا تفجر مدرسة في حيس بالحديدة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/502554 مقتل عدد من مسلحي المليشيا بكمين للجيش في نهم بصنعاء https://www.elyamnelaraby.com/502556/ إب.. مسلح حوثي يقتل شقيقته في مديرية المخادر https://www.elyamnelaraby.com/502558/ وفاة الفنان اليمني عمر باوزير https://www.elyamnelaraby.com/502564 المحكمة العسكرية بمأرب تقر إلقاء القبض على قيادات الانقلاب في الداخل والخارج https://www.elyamnelaraby.com/502567/ ‏الإرياني : تصريحات إيران إعتراف واضح وصريح بدعم الإنقلاب الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/502606/ حكومة تصريف الاعمال تستعرض مستجدات الأوضاع السياسية الإقتصادية والعسكرية https://www.elyamnelaraby.com/502611/

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