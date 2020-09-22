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عدن - ياسمين التهامي - خطة حكومية جديدة لسحب العملات المحلية القديمة من صنعاء !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مصادر محلية إن سلطات مأرب قررت قبول العملة القديمة فقط لبيع الغاز إلى صنعاء. وبحسب المصادر فقد اتخذت السلطات قرارا يقضي بدفع الثمن من قيمة الغاز بالعملة القديمة التي يحتكرها الحوثي في صنعاء، ويمنع تداول العملة الجديدة هناك إلا لقياداته. تأتي تلك الإجراءات في محاولة من السلطات الحكومية لوقف انهيار العملة في عدة محافظات، ومنها مأرب. حيث قرر البنك المركزي في مأرب وتعز ومحافظات أخرى إغلاقا كاملا لشركات الصرافة.

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