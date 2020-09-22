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عدن - ياسمين التهامي - عاجل:اغلاق السفارة اليمنية في الرياض ووقف كافة المعاملات والاجراءات القنصلية للمغتربين ( صورة )

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ق السفارة اليمنية ابوابها امام الممغتربين اليمنيين يوم غدا الاربعاء بمناسبة العيد الوطني السعودي ولن تتم في هذا اليوم اية معاملات او اجراءات قنصلية باعتباره يوم اجازة اعلنته السفارة للمشاركة في افراح واعياد المملكة العربية السعودية الشقيقة . ووجهت سفارة الجمهورية اليمنية في الرياض إعلانا إلى المواطنين اليمنيين المقيمين في السعودية. وقالت السفارة في مذكرة حصل عليها المشهد اليمني على صورة منها أن يوم غدا الأربعاء إجازة رسمية للسفارة اليمنية بالرياض. وبحسب السفارة فإن هذا الإعلان بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية. وحثت السفارة المواطنين اليمنيين التواصل عبر الأرقام المحددة في فترة الإجازة للحالات الطارئة. وهنأت السفارة شعب وقيادة المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ90 للملكة.

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