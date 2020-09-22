شكرا لقرائتكم خبر عن اول صورة لقاتل شقيقته على وجبة عشاء بمحافظة إب ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اول صورة لقاتل شقيقته على وجبة عشاء بمحافظة إب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اول صوره لقاتل شقيقته في محافظة إب. وطالب الناشطون بإعدام القاتل في اسرع وقت نتيجه لجرمه الشنيع بقتل اخته بمنزلهما بمحافظة إب وسط اليمن ، بعد شجار بين الاثنين بسبب وجبه العشاء. حيث ذكرت المصادر أن شاباً متحوثا يدعى يحيى عايض من أبناء مديرية المخادر بمحافظة اب وصل من خارج المنزل في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، وطلب تحضير وتقديم وجبة العشاء من قبل اخته، التي ردت عليه وهي نائمه : " خلي زوجتك تصلح لك عشاء" مما تسبب بشجار بين الاثنين فقام الرجل ب إطلاق الرصاص الحي على شقيقته انتهى بمقتلها. واكدت المصادر بأن القاتل لم يكتفي بقتل أخته فقط بل قام بدفنها بنفسه وبثيابها ولم يدع مجالا لأحد ان يقترب وقت الدفن. وحاول بعض الأهالي والمواطنين الاقتراب فقام مرتكب الجريمة ب إطلاق النار عليهم وتزايدت جرائم القتل وغيرها من الجرائم والانتهاكات بشكل غير مسبوق منذ سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة إب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اول صورة لقاتل شقيقته على وجبة عشاء بمحافظة إب ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.