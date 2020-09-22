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عدن - ياسمين التهامي - احذر.. تناول العنب في هذه الحالة لانها تتحول الى سم قاتل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مهندس زراعي روسي من مخاطر تناول العنب دون تنظيفه جيدا بالإضافة إلى احتواء بعض أنواعه على مستوى عال من السكريات. قال المهندس الزراعي فلاديمير فيكولوف لوكالة "سبوتنيك"،آ إن العنب قد يكونآ خطيرًا في بعض الحالات. وأضاف أن أغلب أنواعه تحتوي على كميات كبيرة من السكريات، على شكل الجلوكوز والفركتوز، التي يمتصها جسمنا بسرعة. وتابع: "يحتوي عنقود العنب الذي يزن كغ واحد على 150 غ من الفركتوز وتناوله يعد ضربة قاسية للجسم". بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتم رش الكروم بمبيدات حشرية مختلفة لحمايتها من الآفات. في معظم أنحاء العالم، تتكون هذه المستحضرات من النحاس والكبريت، لهذا ينصح الخبير بغسل العنب جيدا قبل تناوله. وأشاد خبراء آخرون بفوائدآ العنب الذي تحتويآ بذوره على فيتامينات "أ" و"إي" و"كي" وكذلك الزيوت الطبيعية. تساعد هذه المواد على تقوية الخلايا. بالإضافة إلى ذلك، فإن المركب الكيميائي الريسفيراترول الذي يحتويه يخفض مستويات الكوليسترول السيئ ويقوي الأوعية الدموية. *سبوتنيك

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