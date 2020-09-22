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عدن - ياسمين التهامي - معلمة سعودية تخدع زوجها وتُهديه ‘‘عروسة’’ وتطلب منه السفر.. وهذا ما حدث في منتصف الطريق !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements معلمة سعودية في منطقة جازانآ السعوديةآ زوجها حين طلبت منه السفر إلى منطقة خمیس مشیط لزیارة شقيقها، وفي منتصف الطریق قالت له إن الهدف من السفر تزويجه بفتاة أخرى، حيث إن?ا اختارت له عروسا وترید منه الاتفاق مع أ?لها للزواج من?ا. وبحسب موقع الوطن الالكتروني المحلي، فقد ساهمت الزوجة في دفع تكالیف الزواج الجديد من تج?یزات وذ?ب وغيرها من المستلزمات، كما تكفلت بتأثيث منزل العروس الجديدة بكامل الأثاث. ولم تتوقف ”عطايا الزوجة“ عند هذا الحد بل حجز ت جناحا خاصا للعروسین في أفخم فندق بمنطقة خمیس مشیط وقدمت ?دیة عبارة عن هاتف آیفون برو 11 مطلي بالذ?ب في بادرة أذ?لت الزوج ومن حوله. وقالت الزوجة إنها أقدمت على ?ذه الخطوة بسبب حب?ا لزوج?ا ومواقفه النبیلة مع?ا ورغبت?ا في إسعاده.

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