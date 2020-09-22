هل تتذكرون ممثل الأفلام الأمريكية في شخصية "جيمس بوند" (مايكل لونسديل) توفي يوم أمس اثناء التمثيل بطريقة لا تخطر على بال أحد...شاهد.

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - توفي الممثل البريطاني/الفرنسي ​مايكل لونسديل​ يوم أمس في العاصمة الفرنسية باريس عن عمر الـ89 عاماً. ونشر الحساب الرسمى لشخصية "​جيمس بوند​" عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي تغريدة ينعى فيها شريره الراحل الذي لعب دور هوجو دراكس في إحدى أفلام السلسلة الشهيرة وهو Moonraker.



قضى لونسديل 60 عاماً من عمره في عالم السينما، وجسد أكثر من 200 شخصية في السينما والمسرح والتلفزيون بحسب الوكالة الألمانية.

كان لديه، ثنائي اللغة مهنة في السينما والمسرح، حيث حقق أكثر من 200 دور باللغتين الفرنسية والإنجليزية على مدار ستة عقود. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : . صدرها كبير شايل هموم العرب.. الكويتية "حليمة بولند" تحتفل باليوم الوطني السعودي بطريقةً فاضحة وتستفز الشارع السعودي بصور إباحية.. شاهد . الكويت تصحو على فاجعة مروعة شابة تنتحر وتلقي بنفسها من الطابق الثاني وعندما تم اسعافها الى المشفى حصلت مفاجأة لم تخطر على بال أحد..شاهد . مشهورة سعودية تحتفل باليوم الوطني السعودي بطريقةً فاضحة لم يسبقها إليها أحد.. مؤخرتها البارزة وبطنها المكشوفه تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد Advertisements . معلمة سعودية تفاجئ زوجها بهدية لم تخطر على بآل أحد.. طلبت منه زيارة اهله وفي منتصف الطريق قدمت له أجمل فتاة لينام معها.. واختارت بنفسها جناح الفندق.. شاهد الصور . لأول مرة في العالم تشريح جثة متوفي بفيروس كورونا في الأردن والنتيجة كانت صادمة شاهد ماذا وجدوا عند الإنتهاء...شاهد . هل غير السجن سما المصري.. شاهد كيف ظهرت اليوم في المحكمة وماهي الملابس التي ارتدتها وفاجأت الجميع.. "صور" . تحذير هام .. إذا استخدمت (زيت الزيتون) بهذة الطريقة فإنه سيتحول إلى سم قاتل ومميت .. (معلومات خطيرة يجهلها كثيرا من الناس) • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد -----------------------

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