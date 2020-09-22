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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اقدمت ​فتاة كويتية​ بإلقاء نفسها من الطابق الثاني بمنزلها، بعد قيام عائلتها باحتجازها في غرفتها.

وتوجه رجال الأمن والإسعاف على الفور إلى مكان الحادثة، ونقلت الفتاة التي تبلغ من العمر 20 عام إلى سيارة الإسعاف. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : . صدرها كبير شايل هموم العرب.. الكويتية "حليمة بولند" تحتفل باليوم الوطني السعودي بطريقةً فاضحة وتستفز الشارع السعودي بصور إباحية.. شاهد . الكويت تصحو على فاجعة مروعة شابة تنتحر وتلقي بنفسها من الطابق الثاني وعندما تم اسعافها الى المشفى حصلت مفاجأة لم تخطر على بال أحد..شاهد . مشهورة سعودية تحتفل باليوم الوطني السعودي بطريقةً فاضحة لم يسبقها إليها أحد.. مؤخرتها البارزة وبطنها المكشوفه تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد Advertisements . معلمة سعودية تفاجئ زوجها بهدية لم تخطر على بآل أحد.. طلبت منه زيارة اهله وفي منتصف الطريق قدمت له أجمل فتاة لينام معها.. واختارت بنفسها جناح الفندق.. شاهد الصور . لأول مرة في العالم تشريح جثة متوفي بفيروس كورونا في الأردن والنتيجة كانت صادمة شاهد ماذا وجدوا عند الإنتهاء...شاهد . هل غير السجن سما المصري.. شاهد كيف ظهرت اليوم في المحكمة وماهي الملابس التي ارتدتها وفاجأت الجميع.. "صور" . تحذير هام .. إذا استخدمت (زيت الزيتون) بهذة الطريقة فإنه سيتحول إلى سم قاتل ومميت .. (معلومات خطيرة يجهلها كثيرا من الناس) • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد -----------------------

واصيبت الفتاة بنزيف في الرأس وكسر في الحوض والقدم اليمنى وكدمات متفرقة، وقد تم ادخالها الى العناية المركزة تحت الحراسة، وسيتم فتح تحقيق مع عائلة الفتاة.

وتجدر الإشارة الى ان البعض من اقاربها حاولوا عرقلة نقلها للمستشفى.

وقد شكّلت هذه الحادثة جدلا كبيرا في ​الكويت​.

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