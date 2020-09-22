شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صدرها كبير شايل هموم العرب.. الكويتية "حليمة بولند" تحتفل باليوم الوطني السعودي بطريقةً فاضحة وتستفز الشارع السعودي بصور إباحية.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند ، عدداً من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق تحضيراتها على قدم وساق للاحتفال باليوم الوطني السعودي الذي يصادف اليوم الاربعاء .

وظهرت حليمة بولند بالصور التي رصدتها “وطن”، وهي تضع المكياج وتصفف شعرها، وترتدي فستاناً أخضر ضيق يُبرز مفاتن جسدها، وصدرها بشكل خاص، مرفقةً إياهم بتعليقات مثل: “إيه أنا كويتية وأحب السعودية، ينشرح صدري وأنا وسط أراضيها”، “جمهوري السعودي لكم فضل كبير في نجاحاتي”.

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وسخر المغردون السعوديون من محاولة تملقها وتسلقها على ظهورهم بحسب تعبيرهم، مستنكرين جرأتها في ملابسها، فعلق مُغرد: ” قولوا لها ما عزمناها احد يصرفها”.

وعلق آخر ساخراً: ” صدرها كبيررر ما احلاه شايل هموم العرب وعدها خلفية كبيرة عن الاحتفالات”.

واتهم مُتابع حليمة بولند بمحاولة صرف الجمهور عن قضية غسيل الأموال، وكتب: “محد طلب منها تحتفل تبي تضيع سالفة غسيل الاموال بالجمهور السعودي انتي حلي قضيتك اول بعدين احتفلي”.

وعلق آخر: “اذا الشعب نفسه مفلس ولا له خلق يحتفل انتي وش تبين؟”.

الجدير بالذكر أن السعودية تحتفل بذكرى اليوم الوطني 90 بتنظيم عدد من الفعاليات الفنية بحضور عدد كبير من الفنانيين، وكان قد أعلن سابقا عن إقامة عدد من الحفلات الفنية في الرياض وجدة والدمام لمجموعة من نجوم الفن، وذلك في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري.