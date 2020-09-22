شكرا لمتابعة خبر عن عاجل:اغلاق السفارة اليمنية في الرياض ووقف كافة المعاملات والاجراءات القنصلية للمغتربين ( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:اغلاق السفارة اليمنية في الرياض ووقف كافة المعاملات والاجراءات القنصلية للمغتربين ( صورة )

ستغلق السفارة اليمنية ابوابها امام الممغتربين اليمنيين يوم غدا الاربعاء بمناسبة العيد الوطني السعودي ولن تتم في هذا اليوم اية معاملات او اجراءات قنصلية باعتباره يوم اجازة اعلنته السفارة للمشاركة في افراح واعياد المملكة العربية السعودية الشقيقة .

ووجهت سفارة الجمهورية اليمنية في الرياض إعلانا إلى المواطنين اليمنيين المقيمين في السعودية.

وقالت السفارة في مذكرة حصل عليها المشهد اليمني على صورة منها أن يوم غدا الأربعاء إجازة رسمية للسفارة اليمنية بالرياض.

==========================================================

جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً:

النيابة السعودية تحذر المقيمين والمواطنين من ارتكاب هذا العمل لأن العقوبة شديدة

عاجل:اغلاق السفارة اليمنية في الرياض ووقف كافة المعاملات والاجراءات القنصلية للمغتربين ( صورة )

الشرعية تباغت الجميع وتقدم للامارات هدية كبرى بعد تطبيعها مع اسرائيل

إحذر على هاتفك من هذا البرنامج الذي سيسحب كل معلوماتك ويلتقط صور عائلتك دون علمك

تنبؤءات فلكية تحذر مما ستشهده بعض المحافظات اليمنية مساء اليوم

هذا المشروب الرخيص والمتوفر بكثرة في اليمن يحميك من السكر والقلب ويحسن مزاجك ويخلصك من أمراض الكلى

وردنا الان.. أول تصريح رسمي من السلطات اليمنية بشأن افتتاح منفذ الوديعة والشروط المطلوبة.. تفاصيل

قضية وافدين سوريين تهز السعودية.. وشرطة الرياض تكشف تفاصيل صادمة!

وجبة منزلية بسيطة ورخيصة الثمن تحميك من هذا المرض الخطير الذي يهدد حياتك

إمرأة غاضبة من هذه الدولة ترعب الرئيس ترامب وتسعى لقتله بطريقة مخيفة

بن سلمان يباغت الجميع ويدعو لحل شامل ووقف الحرب نهائيا وعودة اليمن للمحيط الخليجي

Advertisements

مشروب طبيعي ولذيذ جدا اذا تناولته على الريق او حتى قبل النوم فإنه يقضي على مشكلة خطيرة يعاني منها الرجال والنساء

هذا ما يحدث عند وضع الفازلين على وجهك قبل النوم ؟؟ معلومات لم تعرفها من قبل

زعيم عربي شهير يعتبر العدو اللدود للامارات يظهر في سلطنة عمان ويثير زوبعة كبيرة

تصريح روسي جديد عن "هيئة تحرير الشام" وإدلب.. ومصير معارك الثوار مع "نظام الأسد" في سوريا

بعد إلقاء القبض عليها.. الكشف عن تفاصيل محاولة المرأة الكندية لتسميم ترامب بمادة لا علاج لها

الطبيب الشرعي بالعاصمة صنعاء يحسم الجدل بشأن سبب وفاة الشاب ”الاغبري”.. تفاصيل

بيان هام من سلطنة عمان بشأن المقيمين الخليجيين على أراضيها

الكويت تخرج عن صمتها وتكشف رسميا هذه الحقيقة بشأن التطبيع مع إسرائيل

الخبراء يحذرون من القيام بهذه الحركة الجسدية لأنها قد تتسبب في جلطة

ضربة قطرية موجعة احزنت السعوديين..شاهد بالصور الضربة القطرية ( 3 صور )

المخابرات السعودية تكشف لأول مرة عن أسرار خطيرة تتعلق بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين

وبحسب السفارة فإن هذا الإعلان بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية. وحثت السفارة المواطنين اليمنيين التواصل عبر الأرقام المحددة في فترة الإجازة للحالات الطارئة.

وهنأت السفارة شعب وقيادة المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ90 للملكة.