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صنعاء - ياسمين الخيامي - الشرعية تباغت الجميع وتقدم للامارات هدية كبرى بعد تطبيعها مع اسرائيل

باغتت رئيس الحكومة الشرعية الجميع وطالب من الصحفيين اليمنيين عدم مهاجمة الامارات لأنها دولة مهمة في التحالف وتستحق كل احترام وتقدير .

وأشارت المصادر إلى أن معين عبدالملك قد طلب من الطاقم الصحفي عدم الكتابة ضد جرائم الاحتلال الإماراتي مطلقاً، في إطار صفقة مشبوهة لتدعمه أبوظبي في للبقاء على رأس الحكومة القادمة.

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من جهة اخرى أكدت مصادر خاصة في عدن أن طاقم الصحفيين العاملين في مواقع رئاسة الوزراء بلا رواتب للشهر الخامس على التوالي، وأن معين عبدالملك يسطو عليها ويصرفها لمقربين منه يعملون سماسرة في بعض المواقع المشبوهة ويحرم منها الصحفيين العاملين في المواقع الحكومية الرسمية.

وأوضحت المصادر أن أولئك الصحفيين يعيشون مأساة حقيقية في العاصمة المؤقتة عدن، مشردين بعد أن غادروا مناطق مليشيا الحوثي خوفاً على أنفسهم، وأن البعض منهم بات بلا مأوى، في ظل تقاعس معين عبدالملك عن دفع رواتبهم، وإيكال أمرهم لمجموعة من الأطفال الذين لا يفقهون في العمل الصحفي شيئا، ولا يقدرون مهنية الطاقم العاملين معهم، والذين يتجاوز عمرهم المهني أعمال هؤلاء المشرفين بسنوات.