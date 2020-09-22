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صنعاء - ياسمين الخيامي - أحدهم نجل نائب الرئيس... صفقة تبادل أسرى من العيار الثقيل

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المخابرات السعودية تكشف لأول مرة عن أسرار خطيرة تتعلق بالرئيس العراقي الراحل صدام حسينtyle="text-align: justify;">قالت مصادر حقوقية إن صفقة تبادل أسرى من العيار الثقيل تمت اليوم بين الشرعية والحوثيين

وأوضحت المصادر، وفقا لـ"مارب برس"، ان قوات الحكومة الشرعية أفرجت عن المرجعية الحوثية، يحيى الديلمي، ضمن عملية تبادل تمت بوساطة محلية.

وأضافت إن عملية التبادل بين قوات الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي أفضت إلى إطلاق المرجعية الحوثي يحيى الديلمي، ومرافقه فؤاد فاخر مقابل الإفراج عن نجل نائب الرئيس الفريق علي محسن وأحد أقاربه المختطفين لدى الحوثيين في صنعاء.

وكانت أجهزة أمن مأرب قد ألقت القبض على "الديلمي" أثناء مروره في الخط الدولي بمأرب، وهو في طريقه صنعاء قادماً من الخارج في أغسطس 2018م.

وتعد صفقة التبادل هذه هي الاكبر من حيث الشخصيات المفرج عنها.

وتأتي هذه الصفقة بالتزامن مع اجتماعات ترعاها الامم المتحدة في سويسرا بين الشرعية والحوثيين منذ أيام لحسم ملف الاسرى والمعتقلين.