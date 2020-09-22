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صنعاء - ياسمين الخيامي - 400 يوم من الاختطاف.. توفيق صالح يخرج عن صمته ويفتح النار على الفريق علي محسن الأحمر ويتهمه بالخيانة!

اتهم توفيق صالح، الفريق على محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية، بالخيانة لدماء الشهداء وعدم الوفاء لأسرة عفاش بإدراج أقارب الزعيم المعتقلين لدى جماعة الحوثي ضمن صفقة التبادل الاخيرة لإطلاق صراحهم . جاء ذلك في تغريدته على موقع التدوين المصغر “تويتر” كشف فيها عن “إطلاق سراح يحيى الديلمي الذي وصل الى منزله بصنعاء فجر هذا اليوم مع رفيقه فؤاد فاخر بعد 400 يوم منذ اختطافهما في مارب اثناء عودتهما من الحج..وقد تم اطلاق سراحه ورفيقه في عملية تبادل مع نجل الفريق علي محسن واخيه”. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: النيابة السعودية تحذر المقيمين والمواطنين من ارتكاب هذا العمل لأن العقوبة شديدة عاجل:اغلاق السفارة اليمنية في الرياض ووقف كافة المعاملات والاجراءات القنصلية للمغتربين ( صورة ) الشرعية تباغت الجميع وتقدم للامارات هدية كبرى بعد تطبيعها مع اسرائيل إحذر على هاتفك من هذا البرنامج الذي سيسحب كل معلوماتك ويلتقط صور عائلتك دون علمك تنبؤءات فلكية تحذر مما ستشهده بعض المحافظات اليمنية مساء اليوم هذا المشروب الرخيص والمتوفر بكثرة في اليمن يحميك من السكر والقلب ويحسن مزاجك ويخلصك من أمراض الكلى وردنا الان.. أول تصريح رسمي من السلطات اليمنية بشأن افتتاح منفذ الوديعة والشروط المطلوبة.. تفاصيل قضية وافدين سوريين تهز السعودية.. وشرطة الرياض تكشف تفاصيل صادمة! وجبة منزلية بسيطة ورخيصة الثمن تحميك من هذا المرض الخطير الذي يهدد حياتك إمرأة غاضبة من هذه الدولة ترعب الرئيس ترامب وتسعى لقتله بطريقة مخيفة Advertisements بن سلمان يباغت الجميع ويدعو لحل شامل ووقف الحرب نهائيا وعودة اليمن للمحيط الخليجي مشروب طبيعي ولذيذ جدا اذا تناولته على الريق او حتى قبل النوم فإنه يقضي على مشكلة خطيرة يعاني منها الرجال والنساء هذا ما يحدث عند وضع الفازلين على وجهك قبل النوم ؟؟ معلومات لم تعرفها من قبل زعيم عربي شهير يعتبر العدو اللدود للامارات يظهر في سلطنة عمان ويثير زوبعة كبيرة تصريح روسي جديد عن "هيئة تحرير الشام" وإدلب.. ومصير معارك الثوار مع "نظام الأسد" في سوريا بعد إلقاء القبض عليها.. الكشف عن تفاصيل محاولة المرأة الكندية لتسميم ترامب بمادة لا علاج لها الطبيب الشرعي بالعاصمة صنعاء يحسم الجدل بشأن سبب وفاة الشاب ”الاغبري”.. تفاصيل بيان هام من سلطنة عمان بشأن المقيمين الخليجيين على أراضيها الكويت تخرج عن صمتها وتكشف رسميا هذه الحقيقة بشأن التطبيع مع إسرائيل الخبراء يحذرون من القيام بهذه الحركة الجسدية لأنها قد تتسبب في جلطة ضربة قطرية موجعة احزنت السعوديين..شاهد بالصور الضربة القطرية ( 3 صور ) المخابرات السعودية تكشف لأول مرة عن أسرار خطيرة تتعلق بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين توفيق صالح يخرج عن صمته

واختتم تغريدته بالتهكم على نائب الرئيس محسن متهما له بالخيانة وعدم الوفاء بقوله “لوكان فيه وفاء لفاوض على إطلاق اقارب الزعيم وبقية المعتقلين”.

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