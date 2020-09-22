شكرا لمتابعة خبر عن خبر صادم لكل اليمنيين...وفاة هذا النجم اليمني العملاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - خبر صادم لكل اليمنيين...وفاة هذا النجم اليمني العملاق

توفي ظهر الثلاثاء الفنان اليمني الكبير عمر باوزير.

وتوفي باوزير باحد مستشفيات جمهورية مصر العربية.

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