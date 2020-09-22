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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. أول تصريح رسمي من السلطات اليمنية بشأن افتتاح منفذ الوديعة والشروط المطلوبة.. تفاصيل

أعلنت السلطات اليمنية المختصة، اليوم الاثنين، عن افتتاح منفذ الوديعة أمام المسافرين اليمنيين بعدة شروط. و قال مدير عام ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري، في تصريح أوردته وكالة "سبأ " الحكومية، أن إجراءات السماح للمسافرين اليمنيين عبر الميناء الى المملكة العربية السعودية بدأت وفق ضوابط واشتراطات صحية معينة.

وأوضح بان السماح باجراءات دخول اليمنيين عبر الميناء، تأتي بعد إشعار الاخوة بالمنفذ السعودي بانه من لديه تأشيرة تخوله بالدخول للمملكة يسمح له بالعبور، بعد عمل فحص ال (بي سي آر ) وثبوت خلوه من فيروس كورونا وفي مدة زمنية لاتزيد عن 48 ساعة من الفحص عند وصولة الى المنفذ السعودي.

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وأهاب الصيعري بالاخوة المسافرين، الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصحية المذكورة قبل وصولهم إلى المنفذ.

وأشار إلى أن من يرغب السفر عبر المنفذ وتنطبق عليه تلك الشروط يتطلب وصوله للمنفذ قبل انتهاء الفحص بـ 24 ساعة منعا لتاخيرهم وتسهيل إجراءاتهم بالمنفذين اليمني والسعودي أثناء العبور وحفاظا على عدم تكدسهم وانتهاء المده الزمنية للفحص قبل الدخول. وثمن الصيعري جهود السلطات في المملكة العربية السعودية تجاه اليمن وشعبه ومايقدمونه من تسهيلات للمغتربين اليمنيين.

ونوه بأن تلك الجهود محل تقدير القيادة السياسية والحكومة والشعب اليمني. وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت في وقت سابق رفع القيود عن السفر جزئياً اعتباراً من الثلاثاء الماضي والرفع كاملا بدءاً من يناير 2021 ، على أن يسمح بدخول السعودية والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون، وكذلك دخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات "خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة"، وفقاً للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي الفيروس في المملكة، وتشمل عدم السماح لأي شخص بالدخول إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بـ"كورونا المستجد"، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة بالخارج، لم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة، لحظة وصوله إلى المنفذ.