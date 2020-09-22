شكرا لمتابعة خبر عن ابتداءً من السبت القادم.. البنك المركزي يقر إيقاف كافة المصارف المحلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ابتداءً من السبت القادم.. البنك المركزي يقر إيقاف كافة المصارف المحلية



أقر البنك المركزي اليمني في اجتماع استثنائي" اليوم الثلاثاء" برئاسة نائب محافظ البنك، شكيب حبيشي، إيقاف كافة شبكات الحوالات المالية المحلية ابتداء من يوم السبت القادم، الموافق 26 سبتمبر 2020م.



وناقش الاجتماع الوضع النقدي في اليمن، حالة التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية وبيان مسبباتها والسبل الكفيلة لمعالجتها وكبح تراجع قيمة الريال اليمني أولاً، تمهيداً لاتخاذ إجراءات لازمة لتحسينه في أسرع وقت ممكن.

==========================================================

جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً:

النيابة السعودية تحذر المقيمين والمواطنين من ارتكاب هذا العمل لأن العقوبة شديدة

عاجل:اغلاق السفارة اليمنية في الرياض ووقف كافة المعاملات والاجراءات القنصلية للمغتربين ( صورة )

الشرعية تباغت الجميع وتقدم للامارات هدية كبرى بعد تطبيعها مع اسرائيل

إحذر على هاتفك من هذا البرنامج الذي سيسحب كل معلوماتك ويلتقط صور عائلتك دون علمك

تنبؤءات فلكية تحذر مما ستشهده بعض المحافظات اليمنية مساء اليوم

هذا المشروب الرخيص والمتوفر بكثرة في اليمن يحميك من السكر والقلب ويحسن مزاجك ويخلصك من أمراض الكلى

وردنا الان.. أول تصريح رسمي من السلطات اليمنية بشأن افتتاح منفذ الوديعة والشروط المطلوبة.. تفاصيل

قضية وافدين سوريين تهز السعودية.. وشرطة الرياض تكشف تفاصيل صادمة!

وجبة منزلية بسيطة ورخيصة الثمن تحميك من هذا المرض الخطير الذي يهدد حياتك

إمرأة غاضبة من هذه الدولة ترعب الرئيس ترامب وتسعى لقتله بطريقة مخيفة

بن سلمان يباغت الجميع ويدعو لحل شامل ووقف الحرب نهائيا وعودة اليمن للمحيط الخليجي

Advertisements

مشروب طبيعي ولذيذ جدا اذا تناولته على الريق او حتى قبل النوم فإنه يقضي على مشكلة خطيرة يعاني منها الرجال والنساء

هذا ما يحدث عند وضع الفازلين على وجهك قبل النوم ؟؟ معلومات لم تعرفها من قبل

زعيم عربي شهير يعتبر العدو اللدود للامارات يظهر في سلطنة عمان ويثير زوبعة كبيرة

تصريح روسي جديد عن "هيئة تحرير الشام" وإدلب.. ومصير معارك الثوار مع "نظام الأسد" في سوريا

بعد إلقاء القبض عليها.. الكشف عن تفاصيل محاولة المرأة الكندية لتسميم ترامب بمادة لا علاج لها

الطبيب الشرعي بالعاصمة صنعاء يحسم الجدل بشأن سبب وفاة الشاب ”الاغبري”.. تفاصيل

بيان هام من سلطنة عمان بشأن المقيمين الخليجيين على أراضيها

الكويت تخرج عن صمتها وتكشف رسميا هذه الحقيقة بشأن التطبيع مع إسرائيل

الخبراء يحذرون من القيام بهذه الحركة الجسدية لأنها قد تتسبب في جلطة

ضربة قطرية موجعة احزنت السعوديين..شاهد بالصور الضربة القطرية ( 3 صور )

المخابرات السعودية تكشف لأول مرة عن أسرار خطيرة تتعلق بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين



وشدد الاجتماع على ان يقدم القطاع المختص لدى البنك المركزي تصوراً حول إمكانية استخدام إحدى الشبكات القائمة لفترة مؤقتة، الى حين إنشاء شبكة مالية موحدة تعمل تحت إشراف البنك المركزي، وفي أقرب موعد ممكن



واعتمد الاجتماع عدد من الإجراءات المصرفية من ضمنها عدم تجاوز مجموع الحوالات للشخص الواحد خلال اليوم مبلغ 500 ألف ريال يمني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.



ونوه إلى عدم بيع العملات الأجنبية من قبل شركات الصرافة لمنشآت الصرافة الفردية وحظر التعامل بالعملات الأجنبية كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية.



وأقر الاجتماع وقف حسابات البنوك لدى البنك المركزي غير الملتزمة بالقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي والممتنعة عن موافاة البنك المركزي بالبيانات اللازمة والكاملة عن نشاطها.



ووجه بتنفيذ حملة تفيش منظمة ومستمرة على شركات ومنشآت الصرافة، لضبط المخالفات والمضاربات بالعملات في سوق صرف النقد، واتخاذ إجراءات رادعة على من يثبت عليه ذلك، بما فيها سحب ترخيص نشاطه.



وشملت التوجيهات إجراء إيقاف مؤقت لتراخيص نشاط أربع من كبار شركات الصرافة، على أن تصحح وضعها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، حيث توعد البنك بسحب تراخيص الشركات الأربع وإيقافها بشكل نهائي مالم تبادر إلى تصحيح وضعها.



وأقر الإجتماع عدم السماح لشركات ومنشآت الصرافة التعامل بالمصارفة أو بيع النقد الأجنبي للتجار المستوردين لعدد من السلع الأساسية، وهي المشتقات النفطية وحديد البناء والأخشاب والإسمنت وأعلاف الدواجن والسكر والأرز والقمح، وكذا منع شركات الصرافه عن تقديم أية تسهيلات ائتمانية للصرافين ووكلاءهم الذين يتم التعامل معهم.