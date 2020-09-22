شكرا لبحثكم عن خبر صورة الفتاة"يسرا احمد" التي قامت بإستدراج ضحاياها إلى الايمو والواتس اب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي باليمن، مقطع فيديو يكشف عن حساب بالفيسبوك باسم فتاة؛

وقال الصحفي اليمني، مختار عبدالمعز، إن حساب باسم “يسرا احمد” يعمل على استدراج المغتربين والشباب.



واضاف ان الحساب يقوم باستدراج ضحاياة الى الايمو والواتس اب ويدخل معهم في علاقة حب؛ويقوم بتصويرهم باوضاع مخلة بألاداب ومن ثم ابتزازهم.



وفي الحملة التي دشنها الصحفي”مختار عبد المعز” بالتنسيق مع نشطاء واعلاميين يمنيين بعنوان # معا_لتنظيف_السوشيال ميديا_اليمني ؛ اكد انة تم رصد تقريبا 20حساب حاليا ثبت انهم متورطين بقضايا اخلاقية وابتزاز.



واشار الى ان الحسابات التي تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي هي لبنات وبعضهم شباب وهي شبكة فساد كاملة تم التحري عليها يستدرجون الاشخاص من الفيسبوك الى الايمو والواتساب ويتم تصويرهم باوضاع مخلة ومن ثم يبدأ الابتزاز.

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ودعا عبدالمعز النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي للتبليغ على الحسابات التي يتم اكتشافها للقيام باغلاقها حفظا على المجتمع اليمني من هذة الشبكة الفسادية.