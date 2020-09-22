- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزبيدي يلتقي مسؤولين من بعثة المملكة المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الثلاثاء، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، مسؤولين من بعثة المملكة المتحدة، على رأسهم نائب رئيس البعثة والقائم بأعمال السفير السيد سيمون سمارت، والملحق السياسي السيد جيمس ويتلي.
واستعرض الزبيدي خلال اللقاء الجهود المبذولة من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه، مشيراً الى أن المجلس الانتقالي الجنوبي قد استوفى تسليم كافة الخطط المطلوبة لتنفيذ الآلية المتفق عليها، بما فيها الفصل بين القوات في محافظة أبين ونقلها إلى الجبهات، وكذلك نقل القوات العسكرية إلى خارج العاصمة عدن.
ونوه إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بدعم جهود المملكة العربية السعودية من خلال ممارسة الضغط اللازم على الطرف الآخر للاسراع في نقل القوات إلى الجبهات، والكف عن التسويف الذي أدى الى تأخير تشكيل الحكومة والتي يفترض ان تبدأ مهامها لرفع معاناة المواطنين من خلال توفير الخدمات وصرف المرتبات ومعالجة أزمة انهيار العملة، وحل قضايا المتقاعدين والمبعدين والمعلمين، تفادياً لمزيداً من انهيار الوضع الإنساني والمعيشي في المحافظات المحررة.
وأكد على استمرار جهود المجلس بجانب المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف، ودعم جهود السلام، مشيراً الى ضرورة المشاركة الفاعلة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مختلف مراحل العملية السياسية الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة دون أي إقصاء أو تأجيل.
من جانبه عبر السيد سيمون سمارت عن دعم بلاده لجهود المملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة، مثمناً دور المجلس الانتقالي الجنوبي وموقفه الإيجابي تجاه التنفيذ العاجل للاتفاق
كانت هذه تفاصيل خبر الزبيدي يلتقي مسؤولين من بعثة المملكة المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.