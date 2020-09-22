حكومة تصريف الاعمال تستعرض مستجدات الأوضاع السياسية الإقتصادية والعسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

استعرضت حكومة تصريف الاعمال في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مستجدات الأوضاع العسكرية والاقتصادية والسياسية، والاولويات القائمة للتعامل معها، وفي المقدمة دعم جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، ووقف تدهور العملة الوطنية.



وبحسب وكالة سبأ، أحاط رئيس الوزراء، أعضاء حكومة تصريف الاعمال بتقرير شامل عن تطورات الأوضاع في مختلف المجالات والالتزامات الواجب القيام بها حتى تشكيل الحكومة الجديدة.. لافتا الى مستجدات تشكيل الحكومة الجديدة والجهود المبذولة لاستكمال تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بدعم ومتابعة حثيثة من المملكة العربية السعودية الشقيقة، والترتيبات الجارية في الشق العسكري والأمني، بما في ذلك وصول مدير شرطة عدن الى العاصمة المؤقتة لمباشرة مهامه.

واشار الدكتور معين عبدالملك، الى ان تسريع استكمال تنفيذ آلية اتفاق الرياض عامل أساسي لتوحيد الصف الوطني لاستكمال انهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية وتحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين.. مشيرا الى الأوضاع الاقتصادية والمالية، والتنسيق القائم مع البنك المركزي اليمني، لوضع حد لحالة التدهور في قيمة العملة المحلية، والمعالجات التي سيتم تنفيذها بشكل عاجل بما في ذلك اعتماد الية جديدة للمصارفة الخاصة باستيراد المشتقات النفطية.

ونوهت حكومة تصريف الاعمال بالإجراءات التصحيحية التي اعلنها البنك المركزي اليمني والمتضمنة إيقاف تراخيص شركات صرافة وشبكات الحوالات المالية، ضمن الجهود المبذولة لوقف حالة التدهور وكبح تراجع قيمة الريال اليمني أولاً، تمهيداً لاتخاذ إجراءات لازمة لتحسينه في أسرع وقت ممكن.

ووقفت حكومة تصريف الاعمال امام الأوضاع الخدمية في المحافظات المحررة، والجهود المبذولة من الحكومة بالتنسيق مع السلطات المحلية لتحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، وتفهمها الكامل لما يعانيه المواطنين جراء هذه الأوضاع وانها تعمل بكل الوسائل والامكانيات لحلها.. مؤكدة ان المسالة ليست مجرد رمي المسؤولية فقط على الحكومة للتنصل عن الواجبات المفترض على السلطات المحلية القيام بها وفي المقدمة التعامل بشفافية وتوضيح حقيقة ما يجري، وتنفيذ التزاماتها.. مشيرة الى انه سيتم اصدار بيان تفصيلي بهذا الشأن.

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وقدم نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور سالم الخنبشي، احاطة حول الوضع الخدمي والصحي، والمستجدات في هذا الجانب، بما فيها وباء كورونا المستجد وتراجع عدد الحالات المسجلة بشكل ملحوظ واستمرار تعزيز قدرات القطاع الصحي.. وأقرت بهذا الخصوص المقترحات المقدمة لوضع حلول للكهرباء والمياه، بما في ذلك ضبط الإيرادات العامة وتحقيق الرقابة على الانفاق.

واطلعت حكومة تصريف الاعمال على تقرير وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال الفريق محمد المقدشي، حول الأوضاع الميدانية والعسكرية وما يسطره ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل بمساندة من طيران تحالف دعم الشرعية، الذين كبدوا مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خاصة في جبهتي الجوف ومارب.. مشيرا الى ان المعارك مستمرة وسط تقدم للجيش الوطني في جبهات الجوف وصرواح وهيلان والمخدرة على اطراف محافظة مارب واستعادة مواقع كانت سيطرت عليها المليشيات في الفترة الماضية.

وأوضح المقدشي، أن أبطال الجيش والقبائل يتمتعون بالروح المعنوية العالية والجاهزية القتالية الدائمة، حتى التحرير الكامل لما تبقى من الأماكن والمناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.. منوها بالالتفاف الحكومي والشعبي والقبلي حول الجيش الوطني والدعم الكبير من تحالف دعم الشرعية في معركة اليمن المصيرية والوجودية ضد الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وجددت حكومة تصريف الاعمال، دعمها الكامل للجيش الوطني ورجال القبائل الشرفاء والمقاومة الشعبية الذين يواصلون تقديم التضحيات تلو التضحيات من اجل انهاء المشروع الانقلابي الطائفي واستكمال تحرير بقية المناطق التي لازالت تحت سيطرة الحوثيين.. وأشادت بالوقفة الأخوية الشجاعة والجادة لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.. ولفتت الى لجوء مليشيا الحوثي الانقلابية الى تكثيف انتهاكاتها وجرائمها بإطلاق القذائف والصواريخ، على الأعيان المدنية والمدنيين، في محافظات مأرب والبيضاء والحديدة، بأسلوب ممنهج ومتعمد، مع ما تتعرض له من انكسارات في جبهات القتال.

كما قدم وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال محمد الحضرمي، تقرير شامل عن التحركات الأممية لتحقيق السلام واستمرار عرقلة مليشيا الحوثي الانقلابية لكل الجهود وتصعيدها العسكري، وهو ما بات واضحا للمجتمع الدولي .. وجددت الحكومة موقفها الثابت باتجاه دعم جهود السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

فيما تطرق وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر باعوم، الى توسيع اعتماد المختبرات الخاصة بفحص فيروس كورونا، لتسهيل إجراءات فحوص البي سي ار خاصة للمسافرين، مشيرا الى الوضع الصحي العام ومستجدات وباء كورونا، واستمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية رغم التراجع الملحوظ في الحالات المسجلة.