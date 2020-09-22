شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفنان أحمد فتحي يعزي في وفاة الفنان الحضرمي عمر باوزير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفع الفنان والموسيقار أحمد فتحي أصدق التعازي وعظيم المواساة في وفاة الفنان الحضرمي المعروف عمر باوزير الذي وافته المنية اليوم في العاصمة المصرية القاهرة بعد معاناة مع المرض.

وقال فتحي تلقيت خبر وفاة الصديق العزيز عمر باوزير يومنا هذا في القاهرة نسأل الله له المغفرة والرحمه وخالص تعازينا القلبيه لعائلته وذويه ومحبيه وانا لله وانا اليه راجعون والى جنه الخلد ان شاء الله Advertisements مبتهلاً الى المولى تعالى بأن يشمله بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفنان أحمد فتحي يعزي في وفاة الفنان الحضرمي عمر باوزير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.