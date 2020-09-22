شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ‏الإرياني : تصريحات إيران إعتراف واضح وصريح بدعم الإنقلاب الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن إعلان المتحدث باسم الجيش الايراني العميد ابو الفضل شكارجي وضع تقنيات إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة تحت تصرف مليشيا الحوثي الإرهابية، ونقل خبراء ومستشارين لمناطق سيطرتها، إعتراف إيراني واضح وصريح بإدارة ودعم التمرد والانقلاب الحوثي تنفيذًا لأجندتها التخريبية في اليمن والمنطقة.

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‏ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن وزير الإعلام، ان التدخلات الإيرانية في اليمن والحرب التي فجرها الانقلاب الحوثي وراح ضحيتها عشرات الآلاف من اليمنيين بين قتيل وجريح وكبدت الاقتصاد اليمني خسائر فادحة وخلفت مأساة إنسانية هي الأكبر عالميًا، تجاوز سافر لمبدأ السيادة الوطنية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وتحدي لإرادة المجتمع الدولي في إرساء السلام في اليمن والمنطقة.

‏ودعا الإرياني المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة لحظر التسلح الايراني، ووضع حد لعمليات تهريب الأسلحة ونقل التكنولوجيا العسكرية والخبراء لمليشيا الحوثي، والتي تعيق الحل السياسي وتفاقم المعاناة الإنسانية، وتنتهك القرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وتشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين