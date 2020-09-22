شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. تحطم طائرة حربية روسية من طراز سو-30 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعلنت مصادر روسية عن تحطم مقاتلة من طراز سو-30 غرب البلاد.

وبحسب وكالة نوفوستي الرسمية فقد نجا طاقم الطائرة سوخوي الحربية الروسية التي تحطمت في محافظة تفير، اليوم الثلاثاء.

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والمعروف أن سو-30 هي طائرة مقاتلة ثنائية المحرك، ثنائية المقاعد، طورت من قبل شركة سوخوي الروسية.

تنتمي سو-30 إلى الجيل الرابع وهي مقاتلة متعددة المهام قادرة على تحقيق السيطرة في الجو وتوجيه الضربات إلى جميع الأهداف المعادية في شتى الظروف الجوية باستخدام الصواريخ الموجهة وغير الموجهة.

قدرات قتالية عالية

وتتميز بقدرتها على القيام بمهمات بعيدة المدى، المتابعة بالرصد الراداري، مساندة القوات الأرضية واستخدام الأسلحة الذكية بدون الدخول في منطقة الدفاع الجوي المعادية، كما تتميز بالقدرة العالية على المناورة ومهاجمة عدة أهداف في آن واحد ومقاومة وسائل العدو الإلكترونية البصرية.