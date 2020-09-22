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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جمال محسن باراس يعزي في وفاة الفنان الحضرمي المعروف عمر باوزير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
رفع الدكتور جمال محسن باراس أصدق التعازي وعظيم المواساة في وفاة الفنان الحضرمي المعروف عمر باوزير الذي وافته المنية اليوم في العاصمة المصرية القاهرة بعد معاناة مع المرض.
وقال باراس إن الفنان عمر باوزير رحمه الله-عُرف باتقانه الاغنيات الحضرمية الأصيلة التي تغنّى بها داخل وخارج الوطن، وفي مختلف المناسبات وخصوصاً الوطنية، وأسهم في نشرها في مواطن اغترابه.
وتقدّم باراس بخالص التعازي لأسرته وذويه، مبتهلاً الى المولى تعالى بأن يشمله بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.
انا لله وانا اليه راجعون.
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