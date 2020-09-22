شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار ضخم في موقع تابع لحزب الله بجنوب لبنان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد موقع تابع لحزب الله الإرهابي في بلدة عين قانا بجنوب لبنان اليوم انفجاراً ضخماً، فيما لم يتضح بعد سبب الانفجار.

Advertisements

وأظهر مقطع فيديو الأدخنة الكثيفة التي تصاعدت جراء الحريق، ووصلت سحب الانفجار إلى مئات الأمتار، في حين سارعت قوات أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأفادت الأنباء الأولية عن الحادث بأن الانفجار وقع في مركز عسكري تابع لحزب الله الإرهابي، بينما ذكرت مصادر أخرى أن الانفجار وقع في منزل تابع للحزب، ولم تضح بعد الخسائر الناجمة عن الانفجار.