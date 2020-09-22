شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن معلمة سعودية تفاجئ زوجها بهدية لم تخطر على بآل أحد.. طلبت منه زيارة اهله وفي منتصف الطريق قدمت له أجمل فتاة لينام معها.. واختارت بنفسها جناح الفندق.. شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قامت معلمة سعودية من منطقة جازان بتزويج زوجها بكامل إرادتها حتى إنها قدمت له مفاجأة عندما خدعته وطلبت منه السفر إلى منطقة خمیس مشیط لزیارة شقيقها، وفي منتصف الطریق قالت له إن الهدف من السفر تزويجه بفتاة أخرى، حيث إنھا اختارت له عروسا وترید منه الاتفاق مع أھلها للزواج منھا.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

. معلمة سعودية تفاجئ زوجها بهدية لم تخطر على بآل أحد.. طلبت منه زيارة اهله وفي منتصف الطريق قدمت له أجمل فتاة لينام معها.. واختارت بنفسها جناح الفندق.. شاهد الصور

. هل غير السجن سما المصري.. شاهد كيف ظهرت اليوم في المحكمة وماهي الملابس التي ارتدتها وفاجأت الجميع.. "صور"

. تحذير هام .. إذا استخدمت (زيت الزيتون) بهذة الطريقة فإنه سيتحول إلى سم قاتل ومميت .. (معلومات خطيرة يجهلها كثيرا من الناس)

. متأثرة ببرنامج "رامز مجنون رسمي" صبغت شعرها باللون الأزرق وقالت:(امتى دوري يامجنون) الفنانة سمية الخشاب منتظرة لدورها في البرنامج والمفاجأة حين ظهر رامز امام منزلها شاهد ماذا فعل...(صور).

. لماذا يحتاج الإنسان ل 8 ساعات يوميا للنوم...شاهد ماهي الفوائد وماهو الضرر حين يكون اقل من ذلك...تفاصيل.

. فتحت قدميها وأظهرت منطقتها الحساسة الفنانة "مريام فارس" تكشف سرا لم يتوقعه أحد وتصدم متابعيها...(شاهد الصور)

Advertisements

. ظهرت كأنها حورية من الجنة : فنانة تركية تذهل لجنة التحكيم في برنامج ذا فويس على قناة MBC .. هذا الفنان لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها فحدثت الفضيحة المدوية ..شاهد الفيديو

. عاجل : وفاة الفنان "جورج وسوف" بعد اصابته بفيروس كورونا ، ونجل شقيقته يكشف تفاصيل هامة وطارئة

. تسريب فيديو صادم لمذيعة قناة MBC الإعلامية السعودية "لجين عمران" ..استعرضت جسدها بطريقة فاضحة واعترفت أنها تجاوزت الخطوط الحمراء ..شاهد

. لماذا البعض منا يرى كوابيس بشعة أثناء النوم شاهد ماهي الأسباب وماهو العلاج...تفاصيل.

. شاهد كيف عاقب الله رامز جلال وزوجته وماذا حدث لهم بسبب برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي بثته قناة MBC .. فيديو

. نامت مع حبيبها ولم تعلم أنه صور كل ماحدث بينهما في الليل الفنانة "لاميتا فرنجية" من غرفة النوم عارية...(شاهد الصور).

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------

ووفقاً لموقع الوطن الالكتروني المحلي، دفعت الزوجة تكالیف الزواج الجديد من تجھیزات وذھب وغيرها من المستلزمات، كما تكفلت بتأثيث منزل العروس الجديدة بكامل الأثاث.

ولم تتوقف ”عطايا الزوجة“ عند هذا الحد بل حجز ت جناحاً خاصاً للعروسین في أفخم فندق بمنطقة خمیس مشیط وقدمت ھدیة عبارة عن هاتف آیفون برو 11 مطلي بالذھب في بادرة أذھلت الزوج ومن حوله.

وقالت الزوجة إنها أقدمت على ھذه الخطوة بسبب حبھا لزوجھا ومواقفه النبیلة معھا ورغبتھا في إسعاده.