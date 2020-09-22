شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة ميس حمدان قامت بدور كوميدي في المسرح واثناء قيامها بالدور قام احد الجماهير مسرعا اليها وحدثت المفاجأه الكبرى التي لم يتوقعها أحد...(شاهد الفيديو). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : . معلمة سعودية تفاجئ زوجها بهدية لم تخطر على بآل أحد.. طلبت منه زيارة اهله وفي منتصف الطريق قدمت له أجمل فتاة لينام معها.. واختارت بنفسها جناح الفندق.. شاهد الصور . هل غير السجن سما المصري.. شاهد كيف ظهرت اليوم في المحكمة وماهي الملابس التي ارتدتها وفاجأت الجميع.. "صور" . تحذير هام .. إذا استخدمت (زيت الزيتون) بهذة الطريقة فإنه سيتحول إلى سم قاتل ومميت .. (معلومات خطيرة يجهلها كثيرا من الناس) . متأثرة ببرنامج "رامز مجنون رسمي" صبغت شعرها باللون الأزرق وقالت:(امتى دوري يامجنون) الفنانة سمية الخشاب منتظرة لدورها في البرنامج والمفاجأة حين ظهر رامز امام منزلها شاهد ماذا فعل...(صور). . لماذا يحتاج الإنسان ل 8 ساعات يوميا للنوم...شاهد ماهي الفوائد وماهو الضرر حين يكون اقل من ذلك...تفاصيل. . فتحت قدميها وأظهرت منطقتها الحساسة الفنانة "مريام فارس" تكشف سرا لم يتوقعه أحد وتصدم متابعيها...(شاهد الصور) . ظهرت كأنها حورية من الجنة : فنانة تركية تذهل لجنة التحكيم في برنامج ذا فويس على قناة MBC .. هذا الفنان لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها فحدثت الفضيحة المدوية ..شاهد الفيديو Advertisements . عاجل : وفاة الفنان "جورج وسوف" بعد اصابته بفيروس كورونا ، ونجل شقيقته يكشف تفاصيل هامة وطارئة . تسريب فيديو صادم لمذيعة قناة MBC الإعلامية السعودية "لجين عمران" ..استعرضت جسدها بطريقة فاضحة واعترفت أنها تجاوزت الخطوط الحمراء ..شاهد . لماذا البعض منا يرى كوابيس بشعة أثناء النوم شاهد ماهي الأسباب وماهو العلاج...تفاصيل. . شاهد كيف عاقب الله رامز جلال وزوجته وماذا حدث لهم بسبب برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي بثته قناة MBC .. فيديو . نامت مع حبيبها ولم تعلم أنه صور كل ماحدث بينهما في الليل الفنانة "لاميتا فرنجية" من غرفة النوم عارية...(شاهد الصور). • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد -----------------------�دت الفنانة ​ميس حمدان​ على الاتهامات التي وجهت إليها بانتقاد بعض فئات المجتمع من خلال تقليدها لهم بفيديوهات تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت ميس خلال حوارها في برنامج The Insider، أنها تحترم آراء المتابعين، موضحة أنها بالأساس ممثلة كوميدية، وقدمت عشرات الشخصيات من قبل، ولاقت رواجاً كبيرا، لأن الجميع تعامل معها في إطار العمل الفني الكوميدي وليس عملا يهدف للسخرية. وتابعت ميس بالقول: "أنا من أول ما بدأت بدأت ببرنامج كوميدي قدمت خلاله العديد من الشخصيات.. عمرنا ما اخدنا هذه الاسكتشات بهذه الطريقة، الشخصيات اللي بعملها دلوقت انا اصلا قلدتها زمان والناس كانت تتقبلها بصدر رحب وتضحك، على عيني وراسي أراء الجمهور بس أبدا مش ده المقصود ولا إننا نتنمر بحد". الفيديو في الرابط التالي.. https://www.instagram.com/theinsiderar/channel/?utm_source=ig_embed

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كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة ميس حمدان قامت بدور كوميدي في المسرح واثناء قيامها بالدور قام احد الجماهير مسرعا اليها وحدثت المفاجأه الكبرى التي لم يتوقعها أحد...(شاهد الفيديو). لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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