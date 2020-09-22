شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ذكريات المراهقة والحبيب الأول هكذا عبرت الفنانة "سلاف فواخرجي" عن الماضي لها ونشرت صورة لم يتوقعها أحد...(شاهد الصور). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استعادت الفنانة السورية سلاف فواخرجي ذكريات المراهقة في عمر 18 سنة خلال درسها في العاصمة السورية دمشق في مرحلة البكالوريا بصورة قديمة ونادرة منذ 25 سنة ظهرت فيها رفقة أصدقائها في المدرسة الثانوية.





وعلقت سلاف على الصورة وقالت:

“صورة اول مرة بشوفها من أيام البكالوريا

أحلى رفقات ، فرقتنا الايام بس الذكريات الحلوة حاضرة بالقلب ورفقة المدرسة مابتنسى ”

وذكرت سلاف فواخرجي صديقاتها في الصورة بالاسم وأثنى الجمهور على ذاكرة سلاف الحديدية وعلى احتفاظها بأصدقاء الزمن الغابر حتى يومها هذا.

وظهرت سلاف في الصورة متميزة عن زميلاتها بلون بشرتها الأبيض المميز وابتسامتها المعهودة وترك الجمهور العديد من عبارات الغزل بجمال ملامح سلاف في مراهقتها من خلال التعليقات.

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