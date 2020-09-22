شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل غير السجن سما المصري.. شاهد كيف ظهرت اليوم في المحكمة وماهي الملابس التي ارتدتها وفاجأت الجميع.. "صور" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ظهرت الراقصة المصرية سما المصري خلال جلسة محاكمتها بتهمة صناعة 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة بطريقة غير معتادة في المحكمة. وظهرت المتهمة ممسكة بمصحف وسجادة صلاة، وترتدي ملابس السجن البيضاء، فضلا عن كمامة طبية ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : . معلمة سعودية تفاجئ زوجها بهدية لم تخطر على بآل أحد.. طلبت منه زيارة اهله وفي منتصف الطريق قدمت له أجمل فتاة لينام معها.. واختارت بنفسها جناح الفندق.. شاهد الصور . هل غير السجن سما المصري.. شاهد كيف ظهرت اليوم في المحكمة وماهي الملابس التي ارتدتها وفاجأت الجميع.. "صور" . تحذير هام .. إذا استخدمت (زيت الزيتون) بهذة الطريقة فإنه سيتحول إلى سم قاتل ومميت .. (معلومات خطيرة يجهلها كثيرا من الناس) . متأثرة ببرنامج "رامز مجنون رسمي" صبغت شعرها باللون الأزرق وقالت:(امتى دوري يامجنون) الفنانة سمية الخشاب منتظرة لدورها في البرنامج والمفاجأة حين ظهر رامز امام منزلها شاهد ماذا فعل...(صور). . لماذا يحتاج الإنسان ل 8 ساعات يوميا للنوم...شاهد ماهي الفوائد وماهو الضرر حين يكون اقل من ذلك...تفاصيل. . فتحت قدميها وأظهرت منطقتها الحساسة الفنانة "مريام فارس" تكشف سرا لم يتوقعه أحد وتصدم متابعيها...(شاهد الصور) Advertisements . ظهرت كأنها حورية من الجنة : فنانة تركية تذهل لجنة التحكيم في برنامج ذا فويس على قناة MBC .. هذا الفنان لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها فحدثت الفضيحة المدوية ..شاهد الفيديو . عاجل : وفاة الفنان "جورج وسوف" بعد اصابته بفيروس كورونا ، ونجل شقيقته يكشف تفاصيل هامة وطارئة . تسريب فيديو صادم لمذيعة قناة MBC الإعلامية السعودية "لجين عمران" ..استعرضت جسدها بطريقة فاضحة واعترفت أنها تجاوزت الخطوط الحمراء ..شاهد . لماذا البعض منا يرى كوابيس بشعة أثناء النوم شاهد ماهي الأسباب وماهو العلاج...تفاصيل. . شاهد كيف عاقب الله رامز جلال وزوجته وماذا حدث لهم بسبب برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي بثته قناة MBC .. فيديو . نامت مع حبيبها ولم تعلم أنه صور كل ماحدث بينهما في الليل الفنانة "لاميتا فرنجية" من غرفة النوم عارية...(شاهد الصور). • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد ----------------------- واستمعت المحكمة في جلسات سابقة، للمحامي أشرف ناجي، دفاع سما المصري، والذي قدّم صورة مما تم في القضية التي عوقبت فيها المتهمة بالحبس 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق، وخُففت العقوبة إلى سنتين فقط. ونسبت النيابة العامة للمتهمة، ارتكاب جرائم التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، في البلاغ المقدم ضدها من المحامي أشرف فرحات، وتضم أحراز القضية 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ظهرت خلالها المتهمة تؤدي حركات راقصة، وترتدي ملابس تبرز مفاتنها. المصدر: وسائل إعلام مصرية

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