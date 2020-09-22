شكرا لمتابعة خبر عن البركاني يتلقى تهديدا بالتصفية الجسدية واقتحام منزله من قبل مسئول عسكري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - البركاني يتلقى تهديدا بالتصفية الجسدية واقتحام منزله من قبل مسئول عسكري

قال نائب مدير مكتب التربية والتعليم في محافظة تعز الاستاذ عبد الباري البركاني انه تلقى تهديدا باالتصفية وأقتحام منزله من قبل احد القيادات الأمنية .

واضاف البركاني في رسالة وجهها الى محافظ المحافظة ومسئولى الاجهزة الامنية انه في تمام الساعة العاشرة من مساء أمس الاثنين تلقى اتصال هاتفي من قائد جبل جره مرتضي اليوسفي ،هدده باالتصفية واقتحام منزله الكائن في وادي القاضي امام جبل جره .

==========================================================

جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً:

وجبة منزلية بسيطة ورخيصة الثمن تحميك من هذا المرض الخطير الذي يهدد حياتك

إمرأة غاضبة من هذه الدولة ترعب الرئيس ترامب وتسعى لقتله بطريقة مخيفة

بن سلمان يباغت الجميع ويدعو لحل شامل ووقف الحرب نهائيا وعودة اليمن للمحيط الخليجي

مشروب طبيعي ولذيذ جدا اذا تناولته على الريق او حتى قبل النوم فإنه يقضي على مشكلة خطيرة يعاني منها الرجال والنساء

هذا ما يحدث عند وضع الفازلين على وجهك قبل النوم ؟؟ معلومات لم تعرفها من قبل

زعيم عربي شهير يعتبر العدو اللدود للامارات يظهر في سلطنة عمان ويثير زوبعة كبيرة

تصريح روسي جديد عن "هيئة تحرير الشام" وإدلب.. ومصير معارك الثوار مع "نظام الأسد" في سوريا

Advertisements

بعد إلقاء القبض عليها.. الكشف عن تفاصيل محاولة المرأة الكندية لتسميم ترامب بمادة لا علاج لها

الطبيب الشرعي بالعاصمة صنعاء يحسم الجدل بشأن سبب وفاة الشاب ”الاغبري”.. تفاصيل

بيان هام من سلطنة عمان بشأن المقيمين الخليجيين على أراضيها

الكويت تخرج عن صمتها وتكشف رسميا هذه الحقيقة بشأن التطبيع مع إسرائيل

الخبراء يحذرون من القيام بهذه الحركة الجسدية لأنها قد تتسبب في جلطة

ضربة قطرية موجعة احزنت السعوديين..شاهد بالصور الضربة القطرية ( 3 صور )

المخابرات السعودية تكشف لأول مرة عن أسرار خطيرة تتعلق بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين

واضاف البركاني "قلت له انا في جبل حبشي وماهو المطلوب وماهي القضية الذي تخول لك اقتحام البيت فا انت لست رئيس نيابة اوقاضي"

موضحا رد اليوسفي بالقول " تهمة سياسية وكذلك القاء اولادك قنابل

واضاف البركاني " قلت له هناك مدير امن قومي، ومدير امن سياسي، ومدير امن محافظة "

وحمل نائب مدير مكتب التربية في ختام شكواه حمل قيادة السلطة المحلية والقيادة الامنية والقيادة العسكرية مسؤلية ذلك التهديد وما يترتب عليه .