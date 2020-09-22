شكرا لمتابعة خبر عن بعد أن صدقت تنبؤاتها بانفجار بيروت وفيروس كورونا …الفلكية ليلى عبداللطيف تتنبأ بمستقبل طفل يمني أثار انتباهها وقالت بأن شانه سيكون عظيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد أن صدقت تنبؤاتها بانفجار بيروت وفيروس كورونا …الفلكية ليلى عبداللطيف تتنبأ بمستقبل طفل يمني أثار انتباهها وقالت بأن شانه سيكون عظيم

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن صدقت تنبؤاتها بانفجار بيروت وفيروس كورونا …الفلكية ليلى عبداللطيف تتنبأ بمستقبل طفل يمني أثار انتباهها وقالت بأن شانه سيكون عظيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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