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صنعاء - ياسمين الخيامي - بن سلمان يباغت الجميع ويدعو لحل شامل ووقف الحرب نهائيا وعودة اليمن للمحيط الخليجي

تحدث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عن السلام الدائم والشامل في اليمن خلال تغريده له نشرها اليوم الثلاثاء على موقع تويتر، في إشارة منه لموافقة المملكة العربية السعودية على الإعلان المشترك للمبعوث الأممي غريفيث إلى اليمن.

وقال الأمير خالد في تغريدته التي رصدها "المشهد اليمني" :"نتطلع الى أن ينعم العالم بالسلام في أرجاءه،ونسعى مع دعاة السلام وأشقائنا في اليمن للوصول الى سلامٍ شاملٍ ودائم من خلال تنفيذ اتفاق الرياض".

وأشار إلى تطلعه لتكامل الجهود مع المبعوث الاممي لانجاح مقترحه (الاعلان المشترك) لانهاء الازمة وعودة اليمن الى محيطه الخليجي والعربي.

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بن سلمان يباغت الجميع ويدعو لحل شامل ووقف الحرب نهائيا وعودة اليمن للمحيط الخليجي

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وتنص مسوّدة الإعلان المشترك، على مجموعة تدابير، على رأسها وقف فوري لإطلاق النار في كافة المحافظات اليمنية، وتوسيع دائرة التدابير الإنسانية والاقتصادية، لتخفيف معاناة اليمنيين، وفقاً لتسريبات تم تناقلها خلال الفترة الماضية.