شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بإطلالة شبه عارية.. هند القحطاني التعرّي يعبر عن الحرية.. وعلى النساء الكشف عن أجسادهم للشعور بالسعادة!! (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - تسببت الفاشينيستا السعودية هند القحطاني بموجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها الأخيرة التي طالبت فيها السيدات الكشف عن أجزاء من أجسادهن من اجل الشعور بالسعادة التامة والحرية، وقالت أنها تحب أن ترتدي ملابس جريئة كثيرا.

ونشرت هند مقطع فيديو من خلال “سناب شات” والتي ظهرت من خلاله بفستان جريء يكشف منطقة الصدر، لتؤكد أنها تحب كثيرا إطلالتها الجريئة لأنها تعبر عن حريتها، وهو ما دفع المتابعين لشن هجوم حاد عليها.

وقالت الفاشينيستا السعودية هند في الفيديو: “يا عالم.. مو معنى إنك تلبسي أشياء تظهرين مفاتنك انك امرأة مخبولة أو مو شايلة مسئولية.. لا عادي أنا أحب ألبس كدا وأبين جمالي.. هل أنا مو عندي مسئولية؟ أبدا أنا أطبخ وأذاكر لأولادي وأهتم فيهم كثيرا.. لكن أحيانا المرأة تحب تظهر أجزاء من جسدها للتعبير عن الأناقة والجمال.. اشمعنا الرجل نقول أنيق وخلاب”.على إثر ذلك تعرضت لانتقادات حادة من قبل جمهورها، فقال متابعون:

“والله انتي ما تتشرفين تكوني سعودية.. ايه علاقة الحرية بهاد منظر عيب عليكي المفروض تنسحب منك الجنسية”، “ماذا تريدين يا هند من النساء، لماذا تريدين منهن أن يتصرفن مثلك وتقومين بتشجيعهن على ذلك؟”.

كما سبق وهاجمت هند القحطاني النقاب قائلة: “بقالي ساعة مرتدية الكمامة.. تصوروا والله الع الكمامة تخقني بكرهها.. بموت نفسيا.. أتجنن من شئ اسمه كمامة.. تذكرني بالنقاب شلته لما جيت أمريكا.. ما أجمل إنك تتنفس الهواء الطبيعي”.

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فعلق متابع :”الله راح يحاسبك على مثل هاد الكلام النقاب عفة.. انسانة مستفزة ومابعرف ليش الناس بتهتم في أخبارها وهي تفاهه.. كيف تقولي النقاب بيخنق هاد عنصرية كل شخص يلبس اللي يبغيها.. ياريتكم تعرفوا إن النقاب غير انه عفة كمان بيحمي”.

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