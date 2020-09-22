شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن متأثرة ببرنامج "رامز مجنون رسمي" صبغت شعرها باللون الأزرق وقالت:(امتى دوري يامجنون) الفنانة سمية الخشاب منتظرة لدورها في البرنامج والمفاجأة حين ظهر رامز امام منزلها شاهد ماذا فعل...(صور). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة عفوية لها، ظهرت فيها بلون شعر أزرق متأثرة بمشاركتها في برنامج رامز جلال المعروف ب "رامز مجنون رسمي" .

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ أثنوا على جمالها كيفما كانت.

ومن ناحية أخرى، كانت شاركت الخشاب مؤحراً المتابعين مقطع فيديو، ظهرت فيه بشخصية “Maleficent”، التي أدتها النجمة العالمية أنجلينا جولي في الفيلم الذي يحمل نفس الإسم.

وعلّقت الخشاب على الفيديو موجهة رسالة إلى الذين يغارون منها بالقول:”الغيرة مرض رهيب، نتمنى لك الشفاء العاجل”.

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