فتحت قدميها وأظهرت منطقتها الحساسة الفنانة "مريام فارس" تكشف سرا لم يتوقعه أحد وتصدم متابعيها...(شاهد الصور).

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاجأت الفنانة ميريام فارس، جمهورها، بصورة جديدة من منزلها وأعلنت من خلالها أنها ملتزمة بالحجر الصحي منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا وحتى الآن.

وعلقت ميريام على صورتها العفوية التي نشرتها عبر تطبيق "انستغرام": "تصدقوا إنّي بعدني ملتزمة بالحجر الصحي من تاريخ 23 شباط 2020؟؟! ..وإنتوا بعدو مين ملتزم ".



وأثار تصريح ميريام استغراب بعض متابعينها وجمهورها، لا سما وأن أغلب الفنانين والفنانات عادوا إلى حياتهم بشكل طبيعي بمجرد تخفيف الإجراءات الاحترازية في العالم.

وكانت ميريام قد نشرت صورة قديمة لها في احد المطاعم وعلقت عليها: "شو اشتقت ألبس وأضهر من البيت... واتمشى بشوارعك يا بيروت".

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