شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن انتشر خبر زواجها سراً من رجل أعمال شهير "نيللي كريم" تتحدى الجميع وتنشر صورها مع زوجها على الساحل بطريقة خادشة للحياء والمفاجأة لن تصدقوا من هذا الرجل...شاهد. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ‏بعد انتشار شائعة زواجها سرا من رجل الأعمال عمر إسلام صديق الفنان المصري عمرو دياب، تحاول الممثلة المصرية ​نيللي كريم​ قضاء وقتاً ممتعاً على شاطئ البحر، خاصة بعد انشغالها في تصوير مسلسلها "بـ 100 وش" الذي عرض في رمضان 2020. ونشرت نيللي كريم صورا لها عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال استمتاعها على شاطئ البحر. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : . لماذا يحتاج الإنسان ل 8 ساعات يوميا للنوم...شاهد ماهي الفوائد وماهو الضرر حين يكون اقل من ذلك...تفاصيل. . فتحت قدميها وأظهرت منطقتها الحساسة الفنانة "مريام فارس" تكشف سرا لم يتوقعه أحد وتصدم متابعيها...(شاهد الصور) . ظهرت كأنها حورية من الجنة : فنانة تركية تذهل لجنة التحكيم في برنامج ذا فويس على قناة MBC .. هذا الفنان لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها فحدثت الفضيحة المدوية ..شاهد الفيديو . عاجل : وفاة الفنان "جورج وسوف" بعد اصابته بفيروس كورونا ، ونجل شقيقته يكشف تفاصيل هامة وطارئة Advertisements . تسريب فيديو صادم لمذيعة قناة MBC الإعلامية السعودية "لجين عمران" ..استعرضت جسدها بطريقة فاضحة واعترفت أنها تجاوزت الخطوط الحمراء ..شاهد . لماذا البعض منا يرى كوابيس بشعة أثناء النوم شاهد ماهي الأسباب وماهو العلاج...تفاصيل. . شاهد كيف عاقب الله رامز جلال وزوجته وماذا حدث لهم بسبب برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي بثته قناة MBC .. فيديو . نامت مع حبيبها ولم تعلم أنه صور كل ماحدث بينهما في الليل الفنانة "لاميتا فرنجية" من غرفة النوم عارية...(شاهد الصور). • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد ----------------------- ويشار الى أن نيللي كريم قد ردّت على شائعة زواجها من رجل الأعمال عمر إسلام في حفل عائلي حضره عدد قليل من الأقارب داخل فيلا العريس بمدينة الجونة في البحر الأحمر، بتصريحات لجريدة الوطن المصرية وقالت: "لسه والله ولسه هعلن لما أتجوز".

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كانت هذه تفاصيل خبر انتشر خبر زواجها سراً من رجل أعمال شهير "نيللي كريم" تتحدى الجميع وتنشر صورها مع زوجها على الساحل بطريقة خادشة للحياء والمفاجأة لن تصدقوا من هذا الرجل...شاهد. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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