شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لماذا يحتاج الإنسان ل 8 ساعات يوميا للنوم...شاهد ماهي الفوائد وماهو الضرر حين يكون اقل من ذلك...تفاصيل. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : . لماذا يحتاج الإنسان ل 8 ساعات يوميا للنوم...شاهد ماهي الفوائد وماهو الضرر حين يكون اقل من ذلك...تفاصيل. . فتحت قدميها وأظهرت منطقتها الحساسة الفنانة "مريام فارس" تكشف سرا لم يتوقعه أحد وتصدم متابعيها...(شاهد الصور) . ظهرت كأنها حورية من الجنة : فنانة تركية تذهل لجنة التحكيم في برنامج ذا فويس على قناة MBC .. هذا الفنان لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها فحدثت الفضيحة المدوية ..شاهد الفيديو . عاجل : وفاة الفنان "جورج وسوف" بعد اصابته بفيروس كورونا ، ونجل شقيقته يكشف تفاصيل هامة وطارئة . تسريب فيديو صادم لمذيعة قناة MBC الإعلامية السعودية "لجين عمران" ..استعرضت جسدها بطريقة فاضحة واعترفت أنها تجاوزت الخطوط الحمراء ..شاهد . لماذا البعض منا يرى كوابيس بشعة أثناء النوم شاهد ماهي الأسباب وماهو العلاج...تفاصيل. Advertisements . شاهد كيف عاقب الله رامز جلال وزوجته وماذا حدث لهم بسبب برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي بثته قناة MBC .. فيديو . نامت مع حبيبها ولم تعلم أنه صور كل ماحدث بينهما في الليل الفنانة "لاميتا فرنجية" من غرفة النوم عارية...(شاهد الصور). • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد -----------------------�ا يمكننا الاستمرار دون نوم، ولكن لماذا نحتاج إلى ساعات طويلة من النوم ولا نكتفي بساعة أو اثنتين؟ فيما يلي أبرز الأسباب التي تجعلنا بحاجة لثماني ساعات من النوم يوميا: 1. يعتبر النوم مهم كي لا نفقد الشهوة الجنسية 2. كي لا ينخفض مستوى المناعة في الجسم 3. كي لا نصاب بالهلوسة 4. لتجنب الاستفراغ 5. كي لا تتصرف بعصبية وانفعال 6. كي تتجنب العديد من المشاكل الصحية 7. كي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان 8. كي لا تدمر عظامك 9. كي لا تقلل من نسبة ذكائك 10. كي لا تضعف ذاكرتك 11. كي لا تشيخ بشرتك مبكراً 12. كي لا تصاب بالاكتئاب 13. كي لا تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب 14. كي لا تعاني من زيادة الوزن 15. كي لا تتسبب بحادث أثناء قيادة سيارتك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لماذا يحتاج الإنسان ل 8 ساعات يوميا للنوم...شاهد ماهي الفوائد وماهو الضرر حين يكون اقل من ذلك...تفاصيل. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.