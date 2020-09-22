شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. سرقة جنبية شيخ قلبي من أب وهو يمشي بالشارع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقدم مسلحون مجهولون على سرقة جنبية مستشار محافظ أب من غمدها في خصره ولاذوا بالفرار. وكتب الاعلامي مضاد البعداني يقول: Advertisements الشيخ نعمان الخياط يتعرض ظهر اليوم لسرقة جنبيته من مسلحين بمدينة اب لاذوا بالفرار... لاحول ولاقوة الابالله. وانتشرت حالات التقطع والقتل بشكل كبير بعد انقلاب الحوثي على الدولة.

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