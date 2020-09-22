شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة الفنان اليمني عمر باوزير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توفي ظهر اليوم الثلاثاء، 22/أيلول/2020 الفنان اليمني الكبير عمر باوزير.



وبحسب مصادر إعلامية فقد توفي باوزير بأحد مستشفيات جمهورية مصر العربية.

وكان باوزير يتلقى العلاج في مشفى بمدينة مصر الجديدة.

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