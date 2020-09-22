إب.. مسلح حوثي يقتل شقيقته في مديرية المخادر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

الخليج 365 ـ إب

أقدم مسلح حوثي من أبناء مديرية المخادر بمحافظة إب (وسط اليمن)، على ارتكاب جريمة بشعة بقتل شقيقته بدم بارد.



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وذكرت مصادر محلية نقلا عن الأهالي، أن مسلحا حوثيا يدعى "يحيى عايض" والذي ينحدر من قرية "بضعه" مديرية المخادر أقدم مساء الاحد 20 سبتمبر 2020م على قتل شقيقته ودفنها.

وتابعت المصادر، أن الجاني قام بقتل شقيقته باطلاق الرصاص عليها، في أجزاء متفرقة من جسدها، بسبب رفضها اعداد وجبة العشاء له بعد عودته الى المنزل متأخرا وهي نائمة لترد عليه:"أيقض زوجتك تصلح لك العشاء".

ولفتت المصادر ان الجاني أقدم على نقل جثة شقيقته بقوة السلاح امام مرءى ومسمع الأهالي وقام بدفنها ولم يترك أحد منهم الاقتراب من المكان اثناء الدفن