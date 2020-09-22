شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل عدد من مسلحي المليشيا بكمين للجيش في نهم بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، في كمين محكم للقوات الحكومية، في مديرية نهم، شرق محافظة صنعاء.

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وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية "سبتمبر نت"، استدرجت قوات الجيش مجموعة من عناصر المليشيا إلى أحد المواقع في جبهة صلب، قبل أن تباغتها بهجوم عنيف، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

إلى ذلك استهدفت مدفعية الجيش، مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد