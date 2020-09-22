المليشيا تفجر مدرسة في حيس بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات فجرت مليشيات الحوثي إحدى المدارس التعليمية الواقعة شمال غرب مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وذكرت مصادر محلية، أن المليشيات الحوثية قامت بتفجير مدرسة الكفاح الأساسية التابعة لأهالي قريتي شعب بني زُهير والحُمينية الواقعتين غرب منطقة بيت مغاري شمال غرب مركز مدينة حيس. ولجأت المليشيات لتفجير المدرسة حقدقاً وانتقاماً بعد أن قامت القوات المشتركة بتفكيك عبوات ناسفة وشبكات للألغام زرعتها المليشيات في قرى المواطنين. ويأتي ذلك تزامناً مع نكبة الـ21 من سبتمبر التي تسعى المليشيات من خلالها جر الوطن إلى عصور عهد الإمامة في إطار تفجير المنشآت الخدمية والقضاء على التعليم

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