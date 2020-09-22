شكرا لبحثكم عن خبر بالآلاف.. مؤسسة تابعة للمليشيات الحوثية تكشف عن إحصائية صادمة لاعداد القتلى والجرحى الحوثيين في المعارك الأخيرة (أرقام) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت إحصائية مسربة عن مؤسسة القتلى التابعة للمليشيات الحوثية التي تتخذ من العاصمة صنعاء موقعا لها، عن مصرع أكثر من 3 الآلاف قتيل و6 آلاف جريح خلال ثلاثة شهور في إقليم سبأ .

وبحسب الإحصائية التي أطلع عليها "المشهد اليمني"، فإن الحوثيين خسروا خلال 90 يوم فقط أكثر 3200 صريع و6000 جريح .

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واحتلت محافظة صنعاء النسبة الأكبر 31 % تليها محافظة ذمار بنسبة 16% ثم محافظة حجة ب14%

ومحافظة صعده9% ومحافظه عمران بنسبة 8% تليها محافظه إب بنسبة 7% ثم تعز ب 5% و الحديدة 4%

والبيضاء 3% والمحويت 2% و محافظة ريمة 1% .

وتأتي محافظة ريمة في ذيل القائمة بنسبة 1% وهو ما دفع المليشيا بصرف مرتبات القتلى الحوثيين بشكل شهري ومرتب كاملا من أجل استقطاب مقاتلين جدد من محافظة ريمة وسط قلق من عدم وجود حاضنة شعبية لهم داخل المحافظة .

هذا وكشفت المصادر اليوم عن قرب إنهيار مؤسسة القتلى الحوثيين والتي قامت بخفض مرتبات قتلاها من راتب ونصف شهريا إلى راتب شهريا وصولا إلى راتب كل شهرين بواقع نصف مرتب شهريا والتي قد يتم خصمها إلى الربع بعد تزايد إعداد القتلى خلال الثلاثة الأشهر الماضية .